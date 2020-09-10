Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко найближчим часом може продовжити кар'єру в Англії.

Шахтар отримав пропозицію щодо переходу Матвієнка у Вест Хем, повідомляє Hammer News з посиланням на журналіста Девіда Орнштейна.

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Деталі потенційного трансферу наразі невідомі, проте джерело повідомляє, що англійський клуб готовий інвестувати у підсилення оборони близько 22 мільйонів євро. Зазначимо, що раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Наполі, Вулверхемптона, Евертона, Лідса та інших європейських клубів.

До слова, у минулому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 26 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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