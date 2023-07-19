"Молотобійці" відправили Деклана Райса в Арсенал за рекордну суму в 122 мільйони євро. Вест Хем планує підписати нового півзахисника, щоб компенсувати відхід свого гравця.

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Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, англійський клуб націлився на Леона Ґорецку з Баварії. Томас Тухель не буде перешкоджати трансферу, оскільки невдоволений формою 28-річного футболіста. Мюнхенці очікують, що зможуть отримати за Ґорецку близько 50 мільйонів євро.

Півзахисник в минулому сезоні відіграв за Баварію в 40 матчах. В активі футболіста шість голів та шість результативних передач. Зазначається, що Леон Ґорецка не хотів би покидати Бундеслігу.

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