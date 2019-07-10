Вест Хем знайшов заміну Арнаутовічу в Бундеслізі

Форвард франкфуртського Айнтрахта Себастьян Аллє незабаром стане гравцем лондонського Вест Хема.

Французький нападник замінить у Лондоні зіркового австрійця Марко Арнаутовіча. Про це повідомляє журналіст Ніколо Шира в своєму твіттері.

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За його інформацією, "молотки" домовилися про трансфер Аллє до Вест Хема за 40 млн євро. Форвард Айнтрахта підпише з лондонцями 5-річний контракт. Франкфуртці отримають за його перехід орієнтовно 40 млн євро.

Себастьян Аллє в сезоні 2018/19 провів 29 матчів у Бундеслізі, в яких забив 15 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Раніше він захищав кольори Осера та Утрехта.