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Вест Хем знайшов ще одного конкурента Ярмоленку в Манчестер Юнайтед

13:45 664 Читать на русском
Вест Хем знайшов ще одного конкурента Ярмоленку в Манчестер Юнайтед
Андреас Перейра / фото із соцмереж

Лондонський Вест Хем сподівається у зимове трансферне вікно підписати вінгера Манчестер Юнайтед Андреаса Перейру.

"Молотки" прагнуть у січні взяти 22-річного хавбека в оренду до кінця сезону, повідомляє The Mirror.

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Перейра не може похвалитися довірою Жозе Моурінью та в нинішньому сезоні провів за МЮ лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не відзначився. Вінгер незадоволений своїм становищем і нещодавно відкинув пропозицію щодо підписання нового 3-річного контракту з "червоними дияволами".

Чинна угода Андреаса Перейри з Юнайтед діє до літа 2019 року, та манкуніанці мають право автоматично продовжити її дію ще на рік. За інформацією видання, боси МЮ скористаються цією опцією, а потім віддадуть вінгера в оренду.

Уродженець бельгійського Дьофела, який у вересні дебютував за збірну Бразилії, може зіграти на обох флангах атаки та може стати у Вест Хемі одним із конкурентів українця Андрія Ярмоленка.

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