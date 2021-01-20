"Молотки" вивчають варіант із підписанням аргентинця, повідомляє AS.

Перший асист Ярмоленка в сезоні АПЛ у відеоогляді матчу Вест Хем – Вест Бромвіч – 2:1

Вест Хем прагне підсилити атакувальну лінію у січні, оскільки керманич лондонців Девід Мойєс після продажу Аллє залишився лише з одним варіантом – схильним до травм Антоніо. Сімеоне повинен стати його дублером. Від'їзду аргентинського форварда з Сардинії також сприяє інтерес Кальярі до нападника Торіно Сімоне Дзадза.

У нинішньому сезоні Джованні Сімеоне провів 16 матчів у Серії А, в яких забив 5 м'ячів.

Ярмоленко здійснив мрію Мойєса – українець віддав перший асист в АПЛ, а давній герой тягне Вест Хем до історичних висот