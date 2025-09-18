Керівництво Вест Хема вивчає можливість заміни Грема Поттера на Френка Лемпарда, інформує Football Insider.

АПЛ, турнірна таблиця: Ліверпуль іде без промахів, Сіті піднявся у топ-10 і відправив Юнайтед униз

Наразі Лемпард очолює Ковентрі з Чемпіоншипу. Минулого сезону команда посіла п'яте місце, піднявшись з нижньої половини таблиці.

Френк задоволений станом справ у поточному клубі, але може зацікавитися пропозицією з АПЛ. Ключовим фактором може стати те, що Лемпард у дитинстві вболівав за Вест Хем, і саме в його складі дебютував в АПЛ у 1996 році, провівши за команду 187 матчів у всіх турнірах.

Вест Хем набрав 3 очки за 4 гри в поточному сезоні АПЛ і посідає 18 місце. Поттер очолює клуб з січня 2025 року.

Тоттенхем легко розбив Вест Хем – дебютний асист Сімонса та краса від Бергваля