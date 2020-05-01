Вест Хем знайшов несподіване підсилення в Атлетіко – команда Ярмоленка робить все можливе, щоб уникнути вильоту

Мексиканський півзахисник Атлетіко Ектор Еррера потрапив у сферу інтересів "молотобійців". Криза може спричинити трансфер.

Вест Хем намагався підписати Ерреру ще взимку, однак футболіст взяв час на роздуми до літа. Тепер "молотобійці" знову зацікавлені у трансфері досвідченого мексиканця, інформує The Independent.

Трансфер особисто просуває Девід Мойєс, який хоче укріпити середню лінію команди, щоб врятуватися від вильоту після відновлення АПЛ (Вест Хем випереджає зону вильоту лише завдяки кращій різниці голів). Клуб орендував Соучека, молодий талант Райс може ще на рік залишитися, однак тренер все одно вважає, що підсилення опорної зони необхідне.

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30-річний Еррера вільним агентом перейшов у Атлетіко минулого літа. Ектор отримував чимало ігрового часу, однак в ієрархії Сімеоне вважається останнім вибором у центр поля, запевняє MD. Іспанські журналісти пишуть, що сторони не дуже хочуть припиняти співпрацю, але коронавірусна криза може змусити Атлеті продати мексиканця.

Якщо доведеться попрощатися з мадридцями, колишній капітан Порту віддасть перевагу продовженню кар'єри в Лондоні. Тому шанси у Вест Хема непогані.

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