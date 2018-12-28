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Вест Хем здобув вольову перемогу над Саутгемптоном

27 грудня 23:36 171 Читать на русском
Вест Хем здобув вольову перемогу над Саутгемптоном
Головний герой – Андерсон / Твіттер ФК Вест Хем

В останньому матчі 19 туру АПЛ Вест Хем здійснив камбек по ходу зустрічі з Саутгемптоном. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Саутгемптон – Вест Хем – 1:2

Голи: Огбонна, 50, (аг) – Андерсон, 53, 59

Вест Хем заволодів невеликою перевагою в першому таймі, однак мали лише один небезпечний момент Лукаса Переса. А от по перерві Саутгемптон несподівано вийшов уперед: після метушні у штрафному та кількох невдалих спроб Огбонна намагався у підкаті вибити м'яч, але зрізав його у ворота. Але Вест Хем дуже швидко не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов уперед. Спочатку Андерсон підхопив м'яч після відскоку і пробив точно у ближній кут. А через 6 хвилин у класній контратаці Антоніо вивів Андерсона віч-на-віч з воротарем і бразилець пробив голкіпера. Саутгемптон мав нагоди зрівняти рахунок, але Фабіанскі врятував після ударів Леміна та Армстронга.

Завдяки цій перемозі Вест Хем набрав 27 очок і наздогнав Евертон, Саутгемптон з 15 пунтками лишився на 16 позиції.

Англія19 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Вест Хем: Четвер 27 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 2
Вест Хем
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Вест Хем Вест Хем Саутгемптон Саутгемптон Англія Саутгемптон - Вест Хем
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