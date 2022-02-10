"Як цей інцидент відобразиться на клубі? Це, звичайно, мільйони збитків, якщо врахувати спонсорів, які тепер триматимуться подалі. Головне в тому, що Зума не лише викликав різку критику та відчуження на адресу особистого бренду, а й підірвав цілісність Вест Хема.

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Вест Хем теж погано впорався із ситуацією. Якби клуб відіграв по-іншому, то, гадаю, спонсори на зразок Vitality зберегли б лояльність. Один удар у цьому випадку призвів до низки автоголів", – цитує експерта з маркетингу Марселя Кнобіля The Telegraph.

Нагадаємо, брат Курта Зума опублікував відео, на якому оборонець Вест Хема б'є власного кота. Інцидент одразу викликав суспільний резонанс.

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