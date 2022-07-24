Про домовленість щодо трансферу Скамакки повідомив генеральний директор Сассуоло Джованні Карневалі.

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Сума переходу складе 36 млн євро та ще 6 млн бонусами. Окрім цього "нероверді" отримають 10% від наступного продажу італійця.

Додамо, що у минулому сезоні Скамакка зіграв у 38 матчах за Сассуоло, відзначившись 16 голами та 1 асистом.

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