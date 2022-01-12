Поки італійські та іспанські гранди боролися за Суперкубки, а Челсі боровся з Тоттенхемом за фінал Кубка ліги, інший лондонський клуб – Вест Хем – приймав Норвіч. Цей матч мав відбутись ще у 18-му турі, але зустріч була перенесена через спалах коронавірусу. "Канарки" підходили до поєдинку, тримаючись на останній позиції й не знаючи перемог протягом семи турів, в той час як "молотобійці" у випадку звитяги піднялись би в зону ЛЧ.

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Попри слабкість суперника, Девід Мойєс залишив Андрія Ярмоленка у запасі. Здавалося, що господарі легко рознесуть аутсайдера, а після пострілу Боуена на 3-й хвилині з 14-ти метрів (Крул врятував Норвіч) в цьому вже ніхто не сумнівався. Втім, у наступні 39 хвилин Вест Хем нічого цікавого не створив. На перерву команди могли б піти за нічийного рахунку, однак на 42-й хвилині клас лондонців дався взнаки: Цоуфал на правому фланзі прийняв подачу від Кресвелла й виконав навіс на Боуена, а той вдало замкнув головою – 1:0!

Відпочивати футболісти пішли за мінімальної переваги "хаммерс". На початку другого тайму господарі могли подвоїти свою перевагу зусиллями Антоніо та Боуена – Майкл на 53-й хвилині пробивав з лінії воротарського, а Джаррод на 59-й виходив віч-на-віч. Ще через три хвилини Боуен вистрілив, а м'яч рикошетом зачепив стійку. "Канарки" нічим небезпечним не відповідали, однак ближче до середини тайму їм вдалося дещо вирівняти хід зустрічі.

Втім, наприкінці поєдинку Вест Хем таки дотиснув Норвіч. На 83-й хвилині Боуен опинився прямо перед голкіпером і пробив повз нього, а рефері після перегляду відеоповтору зарахував гол – 2:0! Гості капітулювали, і лише тоді Девід Мойєс довірився Андрію Ярмоленку. Українця випустили на 88-й хвилині, а на 90-й той навіть міг забити третій гол. На жаль, Крул парирував його постріл з правого краю штрафного. У підсумку, фінальний свисток зафіксував тріумф лондонців та Боуена.

Вест Хем після цієї перемоги набрав 37 очок, повернувшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Норвіч з 10 заліковими балами залишився двадцятим.

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