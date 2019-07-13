Вест Хем зацікавлений у трансфері захисника Аякса

Захисник Аякса Джоел Велтман наступний сезон може розпочати в англійській Прем'єр-лізі.

У Велтмана залишився всьог рік контракту з амстердамським клубом, але захисник готовий змінити прописку вже цього літа, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, підписати 27-річного захисника готовий лондонський Вест Хем. Зазначається, що клуб Андрія Ярмоленка вже давно слідкуює за нідерландцем.

Окрім того, на Велтмана претендують клуби з Італії, але сам футболіст надає перевагу переїзду в англійську Прем'єр-лігу.

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У сезоні-2018/19 Велтман провів за Аякс всього 15 матчів у всіх турнірах. У складі амстердамського клубу Джоел виграв національний чемпіонат і Кубок Голландії, а також дістався до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.