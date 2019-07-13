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Вест Хем зацікавлений у трансфері захисника Аякса

06:00 184 Читать на русском
Вест Хем зацікавлений у трансфері захисника Аякса
Джоел Велтман / фото із соцмереж

Захисник Аякса Джоел Велтман наступний сезон може розпочати в англійській Прем'єр-лізі.

У Велтмана залишився всьог рік контракту з амстердамським клубом, але захисник готовий змінити прописку вже цього літа, повідомляє Daily Mail.

Ярмоленко зіграв перший матч після важкої травми та допоміг Вест Хему перемогти на зборах Альтах

За інформацією видання, підписати 27-річного захисника готовий лондонський Вест Хем. Зазначається, що клуб Андрія Ярмоленка вже давно слідкуює за нідерландцем.

Окрім того, на Велтмана претендують клуби з Італії, але сам футболіст надає перевагу переїзду в англійську Прем'єр-лігу.

Вест Хем відсвяткував рік з моменту підписання Ярмоленка веселим відеороликом

У сезоні-2018/19 Велтман провів за Аякс всього 15 матчів у всіх турнірах. У складі амстердамського клубу Джоел виграв національний чемпіонат і Кубок Голландії, а також дістався до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Джоел Велтман Джоел Велтман Аякс Аякс
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