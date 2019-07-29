Вест Хем зацікавлений у послугах Адебайора

Форвард Еммануель Адебайор має шанс повернутись на Туманний Альбіон.

Вест Хем має намір підсилити атакувальну лінію Еммануелем Адебайором, повідомляє The Sun.

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Нещодавно 35-річний форвард покинув турецький Істанбул Башакшехір та перебуває в статусі вільного агента.

Конкуренцію "молотобійцям" в полюванні за Еммануелем можуть скласти Уотфорд, Шеффілд Юнайтед та Селтік. Нагадаємо, тоголезець вже має досвід виступів в АПЛ за Арсенал, Манчестер Сіті та Тоттенхем.

В минулому сезоні чемпіонату Туреччини Адебайор провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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