Вест Хем заплатить Вільяреалу за конкурента Ярмоленка 27 мільйонів євро

Півзахисник Вільяреала Пабло Форналс невдовзі змінить команду.

Лондонський Вест Хем близький до підписання контракту з вінгером Вільяреала Пабло Форналсом, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, сторони практично узгодили всі деталі, "жовта субмарина" отримає за свого гравця 27 мільйонів євро.

23-річний іспанець, який може зіграти на позиції Андрія Ярмоленка, у минулому сезоні провів за Вільяреал 47 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 5 гольових передач.

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