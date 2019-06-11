Вест Хем заплатить Вільяреалу за конкурента Ярмоленка 27 мільйонів євро

Збірна України — 14:00 5318
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"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірної
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Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на ФонсекуІталія — 13:10 4435
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Дякуємо, що без VAR або Ноги потрібно тримати на землі: реакція соцмереж на Україна – ЛюксембургЄвро-2020 — 12:30 6576
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"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу ФонсекиОвертайм — 11:30 6252
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