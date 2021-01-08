Французький нападник так і не заграв у Лондоні. Влітку 2019-го Вест Хем віддав за гравця німецькому Айнтрахту 50 млн, зробивши Аллє найдорожчим придбанням в історії клубу. Сьогодні Себастьян став гравцем Аякса за 22,5 млн.

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Після прощання з Аллє у розпорядженні Девіда Мойєса фактично залишився один центрфорвард, але й Майкл Антоніо занадто травматичний, щоб відмовитися від ідеї запрошення нового нападника. Головний тренер уже обрав кандидата на заміну.

За інформацією talkSPORT, у Лондон може повернутися Марко Арнаутовіч. Австрієць влітку 2019 року за 25 млн євро покинув Вест Хем і перебрався у китайську Суперлігу, аби заробити собі на післяфутбольну старість. 11 мільйонів на рік – саме стільки платить йому Шанхай СІПГ. Зазначається, що сам Арнаутовіч дуже хоче знову опинитися в АПЛ.

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