Лондонський клуб активно шукає підсилення в центр півзахисту. На радарі кілька кандидатур.

"Молоти" досі не змогли компенсувати втрату Марка Нобла, який в кінці минулого сезону завершив кар'єру. Ідея клубу полягає в тому, що підписати відразу двох гравців. Головна ціль – Лукас Пакета із Ліона. Переговори просуваються дуже повільно.

Ліон відхилив пропозицію Вест Хема щодо Пакета – лондонці відразу запропонували більше

На друге вакантне місце Вест Хем планував підписати Руслана Маліновського, але хавбек Аталанти більше схиляється до переходу в Тоттенхем чи Марсель. Альтернативою українцю став Ханс Ванакен, повідомляє Sky Sports. Тривають торги з Брюгге щодо компенсації.

Водночас одноклубник Едуарда Соболя чітко дав зрозуміти, що хоче змінити клубну прописку. В минулому сезоні Ванакен провів 50 матчів на клубному рівні (15 голів і 12 асистів) та допоміг Брюгге виграти чемпіонат Бельгії. Неодноразово виводив команду на поле зкапітанською пов'язкою.