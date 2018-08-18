Вест Хем з Ярмоленком програв Борнмуту, Тоттенхем вирвав перемогу у Фулхема

Сьогодні відбулися перші матчі 2-го туру чемпіонату Англії.

У стартовому матчі 2-го туру АПЛ Кардіфф приймав Ньюкасл. Матч пройшов за явної переваги підопічних Рафаеля Бенітеса. "Сороки" завдали 6 ударів у площину воріт суперника, який спромігся відповісти лише одним. Нічия дозволила обом командам набрати перші очки у нинішньому чемпіонаті.

Вест Хем Андрія Ярмоленка, який знову розпочав матч на лаві для запасних, вдома поступився Борнмуту. Марко Арнаутовіч, реалізувавши пеналті, вивів команду українця вперед на 32-й хвилині. Однак, голи Вілсона та Кука принесли перемогу Борнмуту. Ярмоленко з'явився на полі на 67-й хвилині поєдинку, замінивши Чічаріто.

Лестер в меншості обіграв Вулверхемптон. Спочатку захисник "вулвз" Мет Догерті вразив власні ворота, а наприкінці першого тайму Джеймс Меддісон зміцнив перевагу "лисів". На 66-й хвилині Джеймі Варді отримав пряму червону карту за грубий фол, але Лестер зумів не пропустити і здобув першу перемогу в чемпіонаті.

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Евертон на виїзді здолав Саутгемптон. "Іриски" вже у першому таймі зуміли забити два голи у ворота суперника. Спочатку відзначився Волкот, а згодом новачок ліверпульців Рішарлісон. "Святі" спромоглися відповісти голом Інгса у другому таймі.

Тоттенхем в нервовому матчі переміг новачка УПЛ Фулхем. Лукас Моура вивів "шпор" вперед наприкінці першого тайму. Але після перерви Мітровіч швидко зумів повернути рівновагу. Команда Маурісіо Почеттіно змогла вирвати перемогу завдяки успішному відрізку в середині другого тайму, коли Тріпп'єр та Кейн змогли відзначитись з інтервалом у 3 хвилини.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Кардіфф – Ньюкасл – 0:0

Вилучення: Хейден, 66

Вест Хем – Борнмут – 1:2

Голи: Арнаутовіч, 32, пенальті – Вілсон, 60, Кук, 66

Лестер – Вулверхемптон – 2:0

Голи: Догерті, 29, автогол, Меддісон, 45

Вилучення: Варді, 66

Тоттенхем – Фулхем – 3:1

Голи: Лукас Моура, 43, Тріпп'єр, 74, Кейн, 77 – Мітровіч, 52

Евертон – Саутгемптон – 2:1

Голи: Волкот, 15, Рішарлісон, 31 – Інгс, 54