Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Вест Хем – Гент – 4:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Антоніо, 37, 63, Пакета, 55 (п.), Райс, 58 – Куйперс, 26

Ніцца – Базель – 1:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Лаборд, 10 – Огюстен, 86, Адамс, 98

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Вест Хем після виїзної нічиєї з Гентом пропустив першим. Гіфт поборовся з двома захисниками "молотків", буквально продавив їх і зумів віддати на Самуасса. Той намагався пробити сам з гострого кута, але м'яч зрізався з ноги і відскочив у центр воротарського до Куйперса. Розстріляти Ареолу з близької відстані для форварда не стало проблемою. На перерву, однак, команди пішли за нічийного рахунку – Антоніо наприкінці тайму головою влучно замкнув навіс з кутового.

Після відпочинку Вест Хем протягом 8 хвилин зняв всі питання щодо переможця: спочатку Пакета з пенальті (за гру рукою) вивів лондонців вперед, а згодом Райс і Антоніо (після забігу через півполя) довели матч до розгрому. У наступному раунді підопічні Девіда Мойєса поміряються силою з нідерландським АЗ.

Ніцца у поєдинку з Базелем вийшла вперед вже на початку матчу. Господарі обікрали захисника гостей поблизу воріт, Лаборд отримав м'яч на правому фланзі штрафного, змістився ближче до центру і з розвороту вгатив сферу у ближній кут. Господарі володіли суттєвою перевагою протягом всього поєдинку, однак забити ще раз так і не змогли. Натомість своїм шансом скористався суперник – Огюстен за 4 хвилини до завершення основного часу відновив статус-кво після розіграшу штрафного і перевів гру в овертайми.

Додатковий час приніс успіх Базелю – Адамс головою замкнув навіс з лівого флангу. Браїмі міг рятувати Ніццу, але після гарматного пострілу з далекої відстані влучив у поперечину.

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