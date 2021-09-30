Ліга Європи 2021/22, 2-й тур

Брага – Мітьюланнд – 3:1

Голи: Галену, 55 (пен), Орта, 62 – Евандер, 19, (пен)

Нереалізовані пенальті: Р. Орта, 35

Вилучення: Жунінью, 84 (Мітьюлланд)

Вест Хем – Рапід Відень – 2:0

Гол: Райс, 29, Бенрама, 90+4

Генк – Динамо Загреб – 0:3

Голи: Іванушец, 10, Петковіч, 45+3 (пен), 67 (пен)

Лаціо – Локомотив – 2:0

Голи: Башіч, 13, Габбарон, 38

Мітьюлланд приїхав у гості до Браги, виставивши склад з етнічним українцем – Ерік Святченко не просто довірили місце в основі, а й вручили капітанську пов'язку. Данці круто розпочали зустріч, заробивши пенальті на 19-й хвилині. Його реалізував Евандер, однак всього через 14 хвилин перевага гостей могла бути нівельована – португальці теж заробили 11-ти метровий. Рікарду Орта підійшов до позначки, однак замість святкування голу довелося хапатись за голову. Голкіпер парирував удар капітана господарів.

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На перерву команди відправились за мінімальної переваги Мітьюлланда, однак всього через 10 хвилин арбітриня Штефані Фраппар призначила третій пенальті – і знов у ворота данців. Цього разу з точки пробивав Галено, який легко переграв голкіпера. 1:1! Ще за сім хвилин Орта реабілітував за фіаско в першому таймі, отримавши класний пас від Гонсалеса й перегравши воротаря. 2:1! Після цього господарі змарнували ще кілька хороших моментів, а після вилучення у складі гостей на 84-й хвилині питання щодо тріумфатора були зняті.

В компенсований час Галено забив третій гол, встановивши остаточний рахунок у зустрічі. 3:1 – Брага святкує перемогу.

У паралельному матчі теж не обійшлося без українського сліду. Вест Хем приймав кривдника Зорі у плей-офф ЛЄ – віденський Рапід – а Девід Мойєс поставив Ярмоленка в основу. У Лондоні австрійці виявились не такими крутими, як у поєдинку з луганцями – вже на 8-й хвилині Райс головою пробив у штангу метрів з 11-ти, а на 27-й Доусон влучив у неї із ще ближчої дистанції. Зрештою, перевага господарів вилилась у гол, який на 29-й хвилині створив Ярмоленко. Андрій з центру запустив класну діагональ на лівий край штрафного, Антоніо одразу ж прострілив вздовж воротарського, а Райс замкнув – 1:0!

На перерву команди відправились за тотального домінування Вест Хема, але з мінімальним рахунком на його користь. В другому ж таймі Рапіду вдалося вирівняти хід зустрічі. В якийсь момент австрійці перехопили ініціативу й навіть заробили пенальті, однак після перегляду відеоповтору арбітр скасував рішення. Господарі могли закрити гру на 81-й хвилині внаслідок виходу Боуена віч-на-віч та обіграшу голкіпера – втім, Джаррод метрів з 10-ти запустив м'яч над воротами.

Зрештою, у компенсований час Бенрама добив гостей. Фінальний свисток зафіксував перемогу англійців з рахунком 2:0. Вест Хем лідирує у групі Н з шістьма очками. Ярмоленко провів на полі 73 хвилини.

Загребське Динамо у 1-му турі зазнало поразки від Вест Хема, в той час як Генк переграв Рапід. Таким чином, у виїзній зустрічі проти екс-суперника Шахтаря по ЛЧ хорватів влаштовувала тільки перемога – і вони добилися свого! Вже на 10-й хвилині Іванушец отримав проникний пас від Оршіча й переграв голкіпера, відкривши рахунок, а перед свистком на перерву гості ще й пенальті заробили. Його впевнено реалізував Петковіч. 0:2!

Другий тайм довгий час проходив у рівній боротьбі, але на 65-й хвилині битва для бельгійців завершилась. Муньйос сфолив у власному штрафному й отримав пряму червону, залишивши Генк у меншості, а Петковіч оформив дубль з "11-метрового" – 0:3. Господарі в таких умов навіть гол престижу не змогли забити. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Динамо.

Вечір єврокубків для росіян розпочався сенсаційною поразкою від Спартака, але на цьому протистояння з італійцями в ЛЄ не завершилось. Реванш за фіаско "партенопейців" міг взяти Лаціо, який у Римі приймав Локомотив. Москвичі у попередньому турі розписали нічию з Марселем, але зустріч на Стадіо Олімпіку вони провалили ще до перерви: вже на 13-й хвилині Башіч вивів "орлів" уперед, замкнувши подачу від Педро, а на 38-й Луїс Альберто виконав "сухий лист" з кутового – ну, майже сухий. М'яч дотепно пролетів повз голкіпера у ворота, а Габбарон з метру замкнув у порожні. 2:0.

В другому таймі домінування римлян було не таким серйозним. Команди створили обмаль моментів, так і не забивши ще одного голу. У підсумку, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Лаціо.

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