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Вест Хем Ярмоленка та ще 2 клуби АПЛ зацікавились Соланке

14:37 336 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка та ще 2 клуби АПЛ зацікавились Соланке
Домінік Соланке (праворуч) / Reuters

Нападник англійського Ліверпуля Домінік Соланке взимку може змінити клубну прописку. Ним цікавляться відразу кілька представників місцевої Прем'єр-ліги.

Молодий форвард у зимове трансферне вікно може піти в оренду, повідомляє Sky Sports.

Соланке зацікавив Галатасарай, – ЗМІ

За інформацією видання, Соланке активно цікавляться лондонські Вест Хем і Крістал Пелас, а також Хаддерсфілд. Усі ці клуби перебувають у нижній половині турнірної таблиці та мають проблеми з результативністю.

21-річний англієць програє конкуренцію у Ліверпулі й у нинішньому сезоні не провів ще жодної хвилини на полі у футболці "червоних". Відзначимо, що перехід Домініка Соланке влітку 2017 року з лондонського Челсі коштував мерсисайдцям 3 млн фунтів.

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