Вест Хем Ярмоленка офіційно представив нову форму на наступний сезон

Вест Хем показав домашній та виїзний комплект форми на наступний сезон.

Смуги на комплектах форми слугують нагадуванням про останній здобутий Вест Хемом Кубок Англії 1980-го року. Наступного сезону виповниться 40 років з моменту його завоювання "молотобійцями".

Нагадаємо, у Вест Хемі виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, який пропустив більшу частину сезону через травму. Зауважимо, що у презентації форми українець участі не брав.

У сезоні, що минув, команда українця посіла 10-у сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії, а з Кубку країни Вест Хем вилетів на стадії 1/16 фіналу.

Introducing our new 2019/20 Home and Away kits



Inspired by the Class of '80.#ThenNowForever pic.twitter.com/JupzTnW3YQ