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Вест Хем Ярмоленка офіційно представив нову форму на наступний сезон

14:01 444 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка офіційно представив нову форму на наступний сезон
Вест Хем / твіттер клубу

Вест Хем показав домашній та виїзний комплект форми на наступний сезон.

Смуги на комплектах форми слугують нагадуванням про останній здобутий Вест Хемом Кубок Англії 1980-го року. Наступного сезону виповниться 40 років з моменту його завоювання "молотобійцями".

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Нагадаємо, у Вест Хемі виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, який пропустив більшу частину сезону через травму. Зауважимо, що у презентації форми українець участі не брав.

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У сезоні, що минув, команда українця посіла 10-у сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії, а з Кубку країни Вест Хем вилетів на стадії 1/16 фіналу.

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