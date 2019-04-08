Вест Хем Ярмоленка не буде продовжувати контракт з Керролом

Вест Хем вирішив не продовжувати контракт з англійським форвардом Енді Керролом.

Нападник Вест Хем Юнайтед Енді Керрол переніс операцію на гомілкостопі і в нинішньому сезоні вже не зможе вийти на поле. Як повідомляє Daily Mail, лондонський клуб не збирається продовжувати з 30-річним футболістом контракт, термін якого закінчується влітку нинішнього року.

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Раніше в ЗМІ вже була інформація, що гравець зацікавив Тоттенхем. У нинішньому сезоні в АПЛ Керролл зіграв 12 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Вест Хем після 32 турів займає в турнірній таблиці англійській Прем'єр-лізі 11-е місце з 42 очками в активі.

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