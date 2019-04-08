toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Вест Хем Ярмоленка не буде продовжувати контракт з Керролом

15:38 195 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка не буде продовжувати контракт з Керролом
Енді Керрол / The Independent

Вест Хем вирішив не продовжувати контракт з англійським форвардом Енді Керролом.

Нападник Вест Хем Юнайтед Енді Керрол переніс операцію на гомілкостопі і в нинішньому сезоні вже не зможе вийти на поле. Як повідомляє Daily Mail, лондонський клуб не збирається продовжувати з 30-річним футболістом контракт, термін якого закінчується влітку нинішнього року.

Тоттенхем хоче підписати Керрола для вирішення проблеми з форвардами

Раніше в ЗМІ вже була інформація, що гравець зацікавив Тоттенхем. У нинішньому сезоні в АПЛ Керролл зіграв 12 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Вест Хем після 32 турів займає в турнірній таблиці англійській Прем'єр-лізі 11-е місце з 42 очками в активі.

Ярмоленко чудово влився у колектив Вест Хема – українець показав, як весело проводить час з партнерами

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Енді Керрол Енді Керрол
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
7
хв
Болонья
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук