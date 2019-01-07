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Вест Хем Ярмоленка хоче підписати захисника суперника Динамо Олімпіакоса Кутріса

22:49 0 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка хоче підписати захисника суперника Динамо Олімпіакоса Кутріса
Леонардо Кутріс / соцмережі

Лівий захисник Олімпіакоса Леонардо Кутріс у січні може перейти в Вест Хем Андрія Ярмоленка.

Вест Хем зацікавився у лівому захиснику Олімпіакоса Леонардо Кутрісі, повідомляє sport24.gr.

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Грецький футболіст також цікавить Ренн і клуби з Німеччини та Італії, але інтерес "молотобійців" є найбільш предметним. Щоправда, лондонці не стануть підписувати гравця раніше літа.

Нагадаємо, Олімпіакос є суперником київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого на Георгіос Карайсакіс та НСК Олімпійський відповідно.

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