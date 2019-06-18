Вест Хем Ярмоленка хоче обміняти свого оборонця на Марсьяля

Італія — 18:10 1736
-
Шевченко порадив Мілану придбати Миколенка, – Sky Sport Italia
-
Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євроІспанія — 18:00 3232
-
Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – БурбасЗбірна України — 17:13 4347
-
Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравцівСергій Тищенко — 17:00 16599
-
Миколенко став трансферною ціллю Мілана, – Ді МарціоІталія — 15:04 3856