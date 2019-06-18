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Вест Хем Ярмоленка хоче обміняти свого оборонця на Марсьяля

20:39 391 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка хоче обміняти свого оборонця на Марсьяля
Антоні Марсьяль / Reuters

Лондонський Вест Хем запропонував Манчестер Юнайтед обмінятися гравцями в літнє трансферне вікно.

"Молотки" на фоні інтересу до свого оборонця Ісси Діопа з боку МЮ зробили зустрічну пропозицію манкуніанцям. Про це повідомляє The Independent.

Мата залишиться у Манчестер Юнайтед, – Sky Sports

Вест Хем хоче оформити угоду та обміняти французького центрбека на його співвітчизника, форварда Антоні Марсьяля. Однак, попри непереконливий сезон у виконанні нападника, "червоні дияволи" не хочуть його відпускати. Натомість лондонці оцінили Діопа в 60 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Антоні Марсьяль провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів. В активі Ісси Діопа – 33 поєдинки Прем'єр-ліги (1 гол).

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