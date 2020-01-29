Вест Хем Ярмоленка готовий віддати 40 млн євро за одного з відкриттів Серії А

Лондонський Вест Хем може здійснити гучний трансфер до кінця зимового трансферного вікна.

Хавбек Кальярі Нахітан Нандес потрапив до сфери інтересів "молотків", стверджує SportItalia.

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Лондонці планують взяти гравця збірної Уругваю в оренду за 5 млн євро. Якщо команда Девіда Мойєса збереже місце в АПЛ, то влітку Вест Хем доплатить ще 35 млн для повноцінного викупу Нандеса. Півроку тому Кальярі віддав Бока Хуніорс 18 млн євро за 24-річного центрхава.

Нандес став одним з головних відкриттів першого кола Серії А, допомігши сардинцям утримувати високе шосте місце турнірної таблиці. У активі уругвайця 3 асисти та один гол в 20 матчах.

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