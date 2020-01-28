toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - КАЙРАТ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вест Хем Ярмоленка близький до трансферу хавбека збірної Чехії

10:05 218 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка близький до трансферу хавбека збірної Чехії
Томаш Соучек / Фото з відкритих джерел

Лондонський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Вест Хем найближчим часом може завершити переговори по трансферу півзахисника празької Славії Томаша Соучека, повідомляє видання The Guardian.

Вест Хем не буде відпускати Ярмоленка в січні – відома причина

Чеський клуб хоче отримати за свого гравця 20 млн євро і команда півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка готова піти на ці умови.

У поточному сезоні 24-річний Соучек взяв участь у 26 поєдинках свого клубу у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав три результативні передачі. Контракт гравця зі Славією діє до літа 2024 року. За збірну Чехії він провів 25 матчів і забив три м'ячі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Кубок Англії: Саутгемптон та Тоттенхем не виявили переможця, Вест Хем покидає турнір, Челсі здолав Халл Сіті

blog_ava
Пятов оцінив перспективи молодих українців у Шахтарі
09:18
690
Теги
Англія Славія Прага Славія Прага Трансфери Чемпіонату Англії Томаш Соучек Томаш Соучек Вест Хем Вест Хем Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
54
хв
Астон Вілла
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук