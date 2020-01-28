Вест Хем Ярмоленка близький до трансферу хавбека збірної Чехії

Лондонський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Вест Хем найближчим часом може завершити переговори по трансферу півзахисника празької Славії Томаша Соучека, повідомляє видання The Guardian.

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Чеський клуб хоче отримати за свого гравця 20 млн євро і команда півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка готова піти на ці умови.

У поточному сезоні 24-річний Соучек взяв участь у 26 поєдинках свого клубу у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав три результативні передачі. Контракт гравця зі Славією діє до літа 2024 року. За збірну Чехії він провів 25 матчів і забив три м'ячі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

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