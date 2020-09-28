Андрій Ярмоленко просидів весь матч на лаві запасних, а його конкурент Джаррод Боуен став ледь не головним героєм зустрічі. На 17 хвилині англієць ефектно закрутив м'яч у лівий від себе кут, а по перерві вдало зіграв на добиванні.

Вест Хем сенсаційно знищив Вулверхемптон – конкурент Ярмоленка оформив дубль, українець просидів матч на лаві запасних

Вест Хем вирішив не зупинятися і остаточно добити непростого суперника. Бомбардир Вулверхемптона Хіменес невдало підставився під удар Соучека, зрізавши м'яч у власні ворота. Контрольний у голову "вовків" здійснив Аллє, який замкнув подачу Масуаку з лівого флангу. 4:0 – Вест Хем набрав перші очки в чемпіонаті, але без допомоги Ярмоленка.