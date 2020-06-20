Вест Хем – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Вест Хем Ярмоленка поступився Вулверхемптону в рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Вулверхемптон.

Для українського глядача звітний матч цікавий, передусім, тим, що відбулося повернення на поле Ярмоленка. Девід Мойєс довірив Андрієві останні 10 хвилин, але це не врятувало "молотів" від поразки.

Ярмоленко повернувся на поле після травми – Вест Хем безвольно програв Вулверхемптону і може опуститися в зону вильоту

Зрештою, Вулверхемптон набрав 46 очок та зрівнявся з Манчестер Юнайтед, який іде п'ятим. Вест Хем з 27 балами вже за підсумками цього туру може опуститися в зону вильоту.