Вест Хем – Вулверхемптон: Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ – онлайн-трансляція поєдинку

Вест Хем приймає Вулверхемптон у 30-му турі Прем'єр-ліги. Андрій Ярмоленко опинився у запасі. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Вулверхемптон стартує о 19:30 за київським часом. Гру транслює телеканал Setanta Sports.

Команди вирішують різні турнірні завдання – "вовки" претендують на єврокубки, а от команда Андрія Ярмоленка бореться за збереження прописки в АПЛ. "Молоти" лише завдяки кращій різниці м'ячів не перебувають у зоні вильоту, тому вкрай потребують очок, а Вулверхемптон після нічиєї конкурентів (МЮ та Тоттенхема) отримав шанс покращити свої позиції у боротьбі за Лігу Європи та впритул наблизитися до зони ЛЧ.

На момент зупинки чемпіонату Вест Хем виграв лише 1 матч із останніх 5-ти, а от підопічні Нуну Ешпіріту Санту у останніх 5-ти турах не зазнали жодної поразки.

Андрій Ярмоленко опинився у запасі. Це перша поява українця у заявці на матч АПЛ у 2020 році – як відомо, українець пропустив тривалий термін через травму стегна.

Вест Хем – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу 20 червня 2020

Вулверхемптон:

Вест Хем: