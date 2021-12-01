Челсі вирвав перемогу над Уотфордом попри гол екс-зірки УПЛ, Вест Хем залишився у топ-4 АПЛ
Відбулись чергові матчі 14-го туру чемпіонату Англії. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.
Чемпіонат Англії 2021/22, 14-й тур
Вест Хем – Брайтон – 1:1
Голи: Соучек, 5 – Мопей, 89
Вулверхемптон – Бернлі – 0:0
Саутгемптон – Лестер – 2:2
Голи: Беднарек, 3, Адамс, 34 – Еванс, 22, Меддісон, 49
Уотфорд – Челсі – 1:2
Голи: Бонавентуре, 43 – Маунт, 29, Зієш, 73
Вест Хем не втримав перемогу над Брайтоном. Вже на 5 хвилині Соучек вивів "молотків" вперед після передачі Форнальса. До перерви "чайки" ще й провели дві вимушені заміни. На початку другого тайму Вест Хем подвоїв перевагу, але гол Антоніо скасували через офсайд. А кінцівка зустрічі стала невдалою для підопічних Девіда Мойєса – Мопей з передачі Лемпті зрівняв рахунок та врятував нічию для Брайтона.
Уотфорд – Челсі: ще один поєдинок АПЛ перервали через серцевий напад у фаната
Вулверхемптон та Бернлі розійшлись миром. Попри перевагу "вовків" за володінням м'ячем та кількістю ударів (16 проти 6), забити бодай гол у ворота Поупа так і не вдалось.
Саутгемптон та Лестер розписали результативну нічию. Беднарек вже на 3 хвилині вивів "святих" вперед", але Еванс на 22 хвилині відновив паритет. Че Адамс з передачі Редмонда знову вивів Саутгемптон вперед у рахунку, але старт другого тайму почався з голу Меддісона. За нічийного рахунку команди продемонстрували чимало боротьби, але все завершилось бойовою нічиєю – 2:2.
Челсі у проблемному матчі таки здолав Уотфорд. Початок гри зіпсував інцидент з одним із фанатів, у якого стався серцевий напад. Після поновлення гри Челсі відкрив рахунок у зустрічі – Маунт розстріляв ворота після передачі Хаверца. Втім, Бонавентуре примудрився вирівняти становище ще до перерви. У другому таймі Томас Тухель зробив кілька замін, що принесло успіх: Хакім Зієш на 73 хвилині приніс перемогу лондонцям.
Пуккі присоромлює Роналду з Кейном, найбагатший клуб планети вилітає, похмілля легендарного чемпіона АПЛ