Вест Хем визначився із варіантами заміни Пеллегріні

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні може покинути посаду наставника "молотків" найближчим часом.

Пеллегріні може бути звільнений вже після матчу 17-го туру АПЛ проти Саутгемптона, повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що фахівець переговорив з керівництвом клубу і запевнив, що може виправити ситуацію. У Вест Хемі не хочуть міняти тренера в середині сезону, тому дали Пеллегріні ще один шанс. Якщо чилійця все ж звільнять, то на його місце, як повідомляється, будуть претендувати Девід Мойєс, Кріс Г'ютон і Едді Хау.

Додамо, що Вест Хем посідає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ, перебуваючи на відстані одного пункту від зони вильоту. Матч проти Саутгемптона відбудеться 14 грудня.

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