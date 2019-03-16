Вест Хем вирвав перемогу в Хаддерсфілда, Лестер в меншості здолав Бернлі: 31-й тур АПЛ, матчі суботи

Вест Хем перестріляв Хаддерсфілд в результативному матчі, Ньюкасл врятував нічию у грі з Борнмутом, а Лестер в меншості вирвав перемогу в Бернлі в рамках 31-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії 2018/19, 31 тур

Бернлі – Лестер – 1:2

Голи: Макнілл, 38 – Меддісон, 33, Морган, 90

Вилучення: Магуайр, 4

Борнмут – Ньюкасл – 2:2

Голи: Кінг, 48, (пен), 81 – Рондон, 45+5, Рітчі, 90+4

Вест Хем – Хаддерсфілд – 4:3

Голи: Нобл, 15, (пен), Огбонна, 75, Чічаріто, 84, 90+1 – Бакуна, 17, Грант, 30, 65

Лестер вирвав перемогу в Бернлі. Магуайр вже на 4 хвилині підвів "лисиць", отримавши пряму червону картку за грубий фол, однак в меншості Лестер вийшов вперед завдяки голу Меддісона. Втім, ще до перерви Макнілл зрівняв рахунок. Другий тайм проходив без забитих м'ячів, але Морган на 90-й хвилині приніс перемогу Лестеру.

Завдяки цій перемозі Лестер набрав 41 пункт і розташувався на 10 сходинці, Бернлі з 30 очками залишився поруч із зоною вильоту.

Ньюкасл врятувався в матчі з Борнмутом. Кінг в кожному з таймів виводив "вишень" вперед, але Ньюкасл відігрувався в кінці кожної з половин. Перед перервою рахунок зрівняв Рондон, а в компенсований час Рітчі врятував нічийний рахунок.

Борнмут набрав 38 очок та розташувався на 11 позиції, Ньюкасл з 35 пунктами залишився тринадцятим.

Вест Хем вирвав важку перемогу в Хаддерсфілда. Нобл ударом з пенальті відкрив рахунок в матчі, але Бакуна та Грант до перерви вивели гостей вперед. Хаддерсфілду була необхідна перемога в боротьбі за виживання і Грант по перерві зробив перевагу переконливішою. Однак в "молотобійців" виявився свій джокер. Спочатку Огбонна відіграв один гол, а наприкінці матчу Чічаріто оформив дубль і врятував перемогу для Вест Хема.

Ця героїчна перемога підняла Вест Хем на 9 позицію з 42 очками, Хаддерсфілд з 14 пунктами залишився майже без шансів на виживання в АПЛ.