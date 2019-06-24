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Вест Хем вимагає у Манчестер Юнайтед божевільну суму за Діопа

19:32 420 Читать на русском
Вест Хем вимагає у Манчестер Юнайтед божевільну суму за Діопа
Ісса Діоп / фото із соцмереж

Захисник Вест Хема Ісса Діоп влітку може покинути лондонський клуб.

Вест Хем планує заробити значну суму на продажі свого оборонця, повідомляє France Football.

Вест Хем розпочне підготовку до нового сезону 11 липня – Ярмоленко може вийти на поле вперше після важкої травми

За інформацією видання, "молотки" повісили на 22-річного француза цінник у розмірі 84 мільйонів євро. Водночас зазначається, що сторони можуть зійтися на сумі у 65 млн.

Раніше повідомлялося, що Вес Хем був готовий обміняти Діопа на форварда Ман Юнайтед Марсьяля.

Манчестер Юнайтед націлився на одноклубника Ярмоленка

У сезоні 2018/19 Ісса Діоп провів у складі Вест Хема 33 поєдинки в АПЛ, забивши 1 гол.

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Теги
Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Ісса Діоп Ісса Діоп
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