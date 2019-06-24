Вест Хем вимагає у Манчестер Юнайтед божевільну суму за Діопа

Захисник Вест Хема Ісса Діоп влітку може покинути лондонський клуб.

Вест Хем планує заробити значну суму на продажі свого оборонця, повідомляє France Football.

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За інформацією видання, "молотки" повісили на 22-річного француза цінник у розмірі 84 мільйонів євро. Водночас зазначається, що сторони можуть зійтися на сумі у 65 млн.

Раніше повідомлялося, що Вес Хем був готовий обміняти Діопа на форварда Ман Юнайтед Марсьяля.

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У сезоні 2018/19 Ісса Діоп провів у складі Вест Хема 33 поєдинки в АПЛ, забивши 1 гол.