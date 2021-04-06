Крейг Доусон залишив свій підпис на повноцінному контракті з Вест Хемом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Права на 30-річного захисника належали Уотфорду, за "молотобійців" Крейг виступав на правах оренди. Нова угода про співпрацю оборонця з Вест Хемом розрахована до літа 2023-го.

У нинішньому сезоні АПЛ Доусон провів 15 матчів, в яких навіть встиг відзначитись трьома голами.

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