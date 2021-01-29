"Молоти" на своєму офіційному сайті оголосили про викуп 25-річного алжирця у Брентфорда.

Вест Хем видав найуспішніший початок року у своїй історії – Ярмоленко зіграв у кожному матчі

Нападник провів першу половину сезону на правах оренди – 16 матчів, 2 голи та 2 асисти. За неофіційною інформацією, Вест Хем відразу заплатив Бренфторду 4 млн фунтів, а тепер віддав ще 21 млн. Контракт "алжирського Мессі" розрахований до 2026 року.

Додамо, що Бенрама здебільшого грає на лівому фланзі атаки, проте може і на правому, за який борються Боуен і Ярмоленко.

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