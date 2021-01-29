Вест Хем викупив Бенрама – конкурент Ярмоленка обійшовся клубу у 25 млн фунтів
Нападник Саїд Бенрама став повноцінним гравцем лондонського Вест Хема.
"Молоти" на своєму офіційному сайті оголосили про викуп 25-річного алжирця у Брентфорда.
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Нападник провів першу половину сезону на правах оренди – 16 матчів, 2 голи та 2 асисти. За неофіційною інформацією, Вест Хем відразу заплатив Бренфторду 4 млн фунтів, а тепер віддав ще 21 млн. Контракт "алжирського Мессі" розрахований до 2026 року.
Додамо, що Бенрама здебільшого грає на лівому фланзі атаки, проте може і на правому, за який борються Боуен і Ярмоленко.
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