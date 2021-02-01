Захисник Вінстон Рід продовжить виступи у другому за силою дивізіоні Англії.

Рід приєднався до Брентфорда на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт Вест Хема.

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Минулий рік захисник провів у МЛС у Канзас Сіті. Додамо, що Рід страждає через серйозне пошкодження коліна, якого зазнав у 2018 році.

До слова, Брентфорд посідає третє місце у Чемпіоншипі із 48 очками в активі, відстаючи від другого Суонсі на 2 пункти.

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