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Вест Хем відмовився платити солідну суму за російського нападника

20:38 1232 Читать на русском
Вест Хем відмовився платити солідну суму за російського нападника
Федір Чалов / Sportbox

Вест Хем не став підписувати російського нападника Федіра Чалова за неймовірну суму.

Нападник ЦСКА Федір Чалов міг стати одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Хемі, повідомляє ExWHUemployee.

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Російський клуб хотів отримати за свого нападника 25 млн фунтів, але "молотки" відмовились від підписання футболіста.

Нагадаємо, Вест Хем продав свого нападника Марко Арнаутовіча у китайський Шанхай СІПГ за 25 млн євро.

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