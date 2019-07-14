Вест Хем відмовився платити солідну суму за російського нападника

Вест Хем не став підписувати російського нападника Федіра Чалова за неймовірну суму.

Нападник ЦСКА Федір Чалов міг стати одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Хемі, повідомляє ExWHUemployee.

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Російський клуб хотів отримати за свого нападника 25 млн фунтів, але "молотки" відмовились від підписання футболіста.

Нагадаємо, Вест Хем продав свого нападника Марко Арнаутовіча у китайський Шанхай СІПГ за 25 млн євро.