toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вест Хем виділить Пеллегріні скромний бюджет на літні трансфери

06:00 184 Читать на русском
Вест Хем виділить Пеллегріні скромний бюджет на літні трансфери
Мануель Пеллегріні та Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Схоже, Вест Хем не планує значну перебудову команди як у минулому році.

Керівництво Вест Хема не має наміру витрачати божевільні суми на нових гравців під час літнього міжсезоння, повідомляє claretandhugh.

Ярмоленко і Андерсон зіграли в текбол на тренуванні Вест Хема

За інформацією порталу, наставник "молотобійців" Мануель Пеллегріні отримає на нові придбання близько 35 млн євро, а також кошти, які будуть отримані від продажу гравців лондонського клубу.

Варто відзначити, що минулого року Вест Хем витратив більше 100 млн євро на літні трансфери.

Після 35-ти турів АПЛ команда Андрія Ярмоленка посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці.

Наші за кордоном. Шахов – творець чемпіонства, Юрченко в центрі скандалу, українці ведуть Реброва до золота

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
11
хв
Волинь
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук