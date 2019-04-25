Вест Хем виділить Пеллегріні скромний бюджет на літні трансфери

Італія — 24 квіт 185
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Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка Італії
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Арсенал сенсаційно програв Вулверхемптону і не зумів повернутись в зону Ліги чемпіонівАнглія — 24 квіт 143
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Динамо – Шахтар: Бойко відбиває пенальті, але не дає надію – тріумф катастрофічного футболу з присмаком гучного скандалуУкраїна — 24 квіт 9520
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Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаУкраїна — 24 квіт 1366
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Фонсека: Сподіваюся, що через місяць гра з Динамо буде простою формальністюУкраїна — 24 квіт 493