Вест Хем виділить Пеллегріні скромний бюджет на літні трансфери

Схоже, Вест Хем не планує значну перебудову команди як у минулому році.

Керівництво Вест Хема не має наміру витрачати божевільні суми на нових гравців під час літнього міжсезоння, повідомляє claretandhugh.

Ярмоленко і Андерсон зіграли в текбол на тренуванні Вест Хема

За інформацією порталу, наставник "молотобійців" Мануель Пеллегріні отримає на нові придбання близько 35 млн євро, а також кошти, які будуть отримані від продажу гравців лондонського клубу.

Варто відзначити, що минулого року Вест Хем витратив більше 100 млн євро на літні трансфери.

Після 35-ти турів АПЛ команда Андрія Ярмоленка посідає 11-ту сходинку в турнірній таблиці.

Наші за кордоном. Шахов – творець чемпіонства, Юрченко в центрі скандалу, українці ведуть Реброва до золота