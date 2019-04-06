Вест Хем узгодив контракт із Джеко

Боснійський форвард Едін Джеко близький до повернення в англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією Il Tempo, Рома поки не поспішає продовжувати контракт з 33-річним нападником, дія якого завершується влітку 2020 року. Водночас Джеко вже нібито погодив деталі особистого контракту з Вест Хемом.

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"Молотобійцям" залишилося лише домовитися з Ромою щодо трансферу. Римляни відхилили одну пропозицію від лондонців і розраховують заробити від продажу Едіна щонайменше 20 млн євро.

У поточному сезоні Джеко зіграв 32 матчі у всіх турнірах та забив 12 голів. Зазначимо, що боснієць свого часу виступав у складі Манчестер Сіті та двічі ставав чемпіоном Англії у складі "містян". Раніше повідомлялося, що на нападника також претендує Інтер.

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