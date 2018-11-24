Вест Хем у Бундеслізі знайшов заміну Ярмоленку

Англійський Вест Хем зацікавився правим вінгером берлінської Герти Валентіно Лазаро. Він може стати заміною українцю Андрію Ярмоленку.

Втративши на тривалий термін Лансіні та Ярмоленка "молотки" вирішили підшукати їм заміну. Лондонців зацікавила кандидатура 22-річного Лазаро, повідомляє LAOLA1.

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За інформацією видання, Герта хоче отримати за австрійського вінгера орієнтовно 30 млн євро. Лазаро проводить у німецькій столиці другий сезон. У попередньому він грав за "Стару даму" на правах оренди із Зальцбурга, а влітку берлінці викупили права на нього за 6,5 млн євро.

У сезоні 2018/19 Валентіно Лазаро провів 11 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. Чинна угода австрійця анголо-грецького походження з Гертою діє до літа 2021 року.

Нагадаємо, що через важку травму українець Андрій Ярмоленко повернеться на поле лише в другій частині сезону.