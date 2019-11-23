Вест Хем – Тоттенхем: відеоонлайн-трансляція матчу АПЛ, у якому Ярмоленко спробує зіпсувати дебют Моурінью

У Лондоні Вест Хем Андрія Ярмоленка в рамках 13-го туру АПЛ приймає Тоттенхем, який посеред тижня очолив Жозе Моурінью. Склади команд і онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

Матч Вест Хем – Тоттенхем розпочинається о 14:30 за київським часом. Поєдинок можна переглянути на Setanta Sports у цій новині. Також "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Український вінгер вийде в старті "молотків" на матч проти Тоттенхема та разом із Снодграсом і Феліпе Андерсоном допомагатиме Себастьяну Аллє, який традиційно зіграє на вістрі атаки Вест Хема.

Натомість Моурінью вирішив у дебютному поєдинку поставити на загартованих бійців. Єдина несподіванка – на лаві запасних матч розпочинає Крістіан Еріксен. Данець класно відіграв за збірну під час міжнародної паузи, але в складі "шпор" у сезоні 2019/20 і близько не демонструє подібного рівня.

Стартові склади команд:

Вест Хем: Хіменес – Фредерікс, Огбонна, Діоп, Крессвелл – Райс, Нобл – Снодграс, Ярмоленко, Андерсон – Аллє

Запасні: Мартін, Сабалета, Бальбуена, К. Санчес, Форналс, Антоніо, Аєті

Our team to take on Spurs pic.twitter.com/YHOoVg9VI1 — West Ham United (@WestHam) November 23, 2019

Тоттенхем: Гассаніга – Ор'є, Алдервейрелд, Д. Санчес, Девіс – Дайєр, Вінкс – Деле Аллі, Лукас Моура, Сон – Кейн

Запасні: Остін, Фойт, Роуз, Вокер-Пітерс, Сіссоко, Еріксен, Ло Чельсо