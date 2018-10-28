Вест Хем – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Вест Хем Ярмоленка приймає Тоттенхем у 9-му турі чемпіонату Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує у суботу, 20 жовтня, о 17:00. Лондонське дербі відбудеться на тамтешньому Олімпійському. Тоттенхем бореться з Арсеналом за останнє, 4-е місце в зоні ЛЧ – в обох команд по 18 очок. Команда Андрія Ярмоленка після 3-матчевої успішної серії в АПЛ програла і наразі перебуває на 15-му місці. Вест Хем набрав 7 очок. Гру транслює канал "Футбол 1".

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Вест Хем: Фабіанскі – Сабалета, Діоп, Бальбуена, Кресвелл – Райс – Снодграс, Нобл (к) – Ярмоленко, Арнаутовіч, Андерсон

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Санчес, Алдервейрелд, Девіс – Вінкс, Дайєр, Сіссоко – Ламела, Кейн, Лукас Моура