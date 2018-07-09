Вест Хем та Борусія Д не можуть узгодити суму трансферу Ярмоленка

Перехід Андрія Ярмоленка у англійський Вест Хем із дортмундської Борусії затримується.

Лондонці пропонують за 28-річного українця 22 мільйони євро і 3 мільйони бонусами. Борусія хоче отримати за Ярмоленка 25 мільйонів євро і 3 мільйонів бонусами, повідомляє Команда №1.

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Також трансфер затримується через отримання дозволу футболістом на роботу в Англії. З робочою візою проблем виникнути не повинно. У Ярмоленка, як не у громадянина ЄС, є необхідна кількість матчів у складі нашої національної збірної.

Андрій звільнений від тренувань у німецькому клубі, але інформація про те, що він вже вилетів до Англії для проходження медогляду, виявилася неправдивою.

Очікується, що медогляд Ярмоленко пройде завтра тренувальному таборі Вест Хема в швейцарському Бад-Рагазі.

Раніше повідомлялось, що Вест Хем домовився з Борусією Д щодо трансферу українця за 17,5 мільйонів фунтів.