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Вест Хем сподівається орендувати Барклі взимку – у клубу Ярмоленка є козир для переговорів

09:58 417 Читать на русском
Вест Хем сподівається орендувати Барклі взимку – у клубу Ярмоленка є козир для переговорів
Рос Барклі / Reuters

Вест Хем продовжує пошуки підсилення складу під час зимовго трансферного вікна.

Лондонці цікавляться атакувальним хавбеком Челсі Росом Барклі, інформує Mirror.

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Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс працював разом з 26-річним англійцем у Евертоні, тому добре знає його потенціал. Шотландський фахівець сподівається, що "молотам" вдасться домовитися щодо оренди хавбека до кінця сезону 2019/20.

Челсі не поспішає відпускати Барклі в інший клуб, але є один фактор, який може підштовхнути самого гравця втрутитися в переговори. Він не має стабільного місця у основі "синіх", тому ризикує не поїхати зі збірною Англії на Євро-2020. Вест Хем готовий гарантувати Барклі ігровий час, який значно збільшить його шанси на потрапляння до заявки команди Саутгейта.

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Джерело додає, що у керівництва "молотів" є альтернативний варіант на випадок провалу з англійцем – це Франк Кессьє з Мілана.

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Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Вест Хем Вест Хем Англія Челсі Челсі Рос Барклі Рос Барклі
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