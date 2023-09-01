Лутон та Вест Хем першими зіграли в рамках 4 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Вест Хем став приємною несподіванкою на старті сезону, набравши 7 очок у 3 турах. "Молоти" у зразковому контратакувальному стилі розібрались з Челсі та Брайтоном. Лутон з тими ж суперниками зазнав розгромів. Єдина радість "капелюшників" – їхній 10-тисячний стадіон Кенілворт Роуд нарешті готовий приймати АПЛ.

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Вест Хем виграв перший тайм завдяки голу на 37-й хвилині. Пакета вирізав розкішний навіс на голову Боуену, який забив у другому матчі поспіль. Це був єдиний удар в площину воріт до перерви. На початку другої половини Емерсон ще раз вразив ворота Лутона, але асистент Антоніо заліз у маленький офсайд.

Під завісу зустрічі команди обмінялися голами. Ворд-Праус навісом з кутового знайшов Зума. У компенсований час Андерсен змусив Вест Хем занервувати. Гості мали затруситись ще більше, коли Ворд-Праус торкнувся м'яча руками у карному майданчику. Втім, арбітр не наважився ставити пенальті.

Вест Хем набрав 10 очок і став новим лідером щонайменше до завтрашнього матчу Ман Сіті. Лутон за три тури набрав "бублик", тому змушений сидіти на дні таблиці.

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