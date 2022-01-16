Чемпіонат Англії 2021/22, 22-й тур

Ліверпуль – Брентфорд – 3:0

Голи: Фабінью, 44, Окслейд-Чемберлейн, 69, Мінаміно, 77

Вест Хем – Лідс – 2:3

Голи: Боуен, 34, Форнальс, 52 – Харрісон, 10, 37, 60

Ліверпуль у рідних стінах приймав Брентфорд, намагаючись перервати 3-матчеву безвиграшну серію в АПЛ. Фаворит протистояння був очевидним, однак зустріч виявилась не такою простою, як очікувалося. У першому таймі мерсисайдці провели лишень два небезпечних епізоди, причому один з них подарували гості – Тоні не дав власному голкіперу перехопити навіс з кутового, зрізавши м'яч на Ван Дейка, однак постріл Вірджіла у протихід Фернандес парирував. Другий же момент перетворився у гол: на 44-й хвилині Трент виконав шикарну подачу Трента з корнера, а Фабінью замкнув на дальній стійці – 1:0!

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На початку другого тайму Брентфорд міг відігратись внаслідок класного удару Мбеумо, однак м'яч пролетів поруч з лівим кутом воріт. Ліверпуль відповів дуже агресивно: на 62-й хвилині Жота з-за меж штрафного пробив у штангу, на 67-й Діогу запоров вихід віч-на-віч з Фернандесом, а на 69-й Окслейд-Чемберлейн забив другий гол – він замкнув навіс від Робертсона. 2:0! На 77-й же хвилині господарі добили "бджіл" голом свіжого Мінаміно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 3:0.

У паралельному поєдинку Вест Хем приймав Лідс, який тримався у шести очках від зони вильоту й програв "молотобійцям" усі 4 матчі після повернення в АПЛ. Лондонці перемогли в останніх чотирьох турах АПЛ, тож очікувалася впевнена звитяга господарів – втім, вони пропустили вже на 10-й хвилині внаслідок пострілу Кліха з відскоку. Фабіанскі парирував на Форшоу, а той одразу ж викотив пас під удар Харрісону. 1:0! Щоправда, радість швидко змінилася на занепокоєння, адже йоркширці через травми втратили Форшоу і Фірпо, а на 34-й хвилині Боуен зрівняв рахунок – Джаррод замкнув подачу з кутового. 1:1!

Лідс не здався, відновивши свою перевагу всього через три хвилини. Гості теж забили з кутового: Айлінг скинув подачу на дальню стійку, а Харрісон оформив дубль – 1:2! Саме з цим рахунком команди пішли відпочивати, але на початку другого тайму Вест Хем знову відігрався. Цього разу відзначився Форнальс, який отримав скидку від Антоніо, протиснув захисника в штрафному й вистрілив у ближній кут. 2:2! Харрісона такий розклад не влаштовував, тож на 60-й хвилині він оформив хет-трик, ефектно перекинувши Фабіанскі. 2:3!

Підопічні Марсело Б'єлси могли збільшити свій гандикап. Рафінья на 63-й хвилині пробив зі стандарту в стійку, а гол Кліха на 74-й скасували через прикрий офсайд. Девід Мойєс намагався врятувати матч, випустивши на 69-й хвилині Ярмоленка, а Андрій на 82-й ще й гол забив – українець зіграв на добиванні після чергового корнера. На жаль, взяття воріт скасували через положення поза грою. У компенсований час Ярмола непогано стріляв метрів з 20-ти у лівий нижній кут, однак Мельє спіймав м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Лідса.

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