Атакувальний півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо залишив свій підпис на новому контракті з лондонським клубом, повідомляє офіційний сайт "молотобійців".

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Нова угода між клубом та 30-річним англійцем розрахована до літа 2023 року. Майкл виступає за Вест Хем з 2015 року, провівши 161 матч, в яких відзначився 41 голом та 22 асистами.

Антоніо конкурує за місце у складі Вест Хема з лідером збірної України Андрієм Ярмоленком.

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