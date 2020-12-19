Вест Хем продовжив контракт з Антоніо – конкурент Ярмоленка залишиться в Лондоні ще на 2 роки
Вест Хем переконав Майкла Антоніо продовжити співпрацю з "молотобійцями".
Атакувальний півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо залишив свій підпис на новому контракті з лондонським клубом, повідомляє офіційний сайт "молотобійців".
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Нова угода між клубом та 30-річним англійцем розрахована до літа 2023 року. Майкл виступає за Вест Хем з 2015 року, провівши 161 матч, в яких відзначився 41 голом та 22 асистами.
Антоніо конкурує за місце у складі Вест Хема з лідером збірної України Андрієм Ярмоленком.
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