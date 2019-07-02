Вест Хем продовжив контракт із Снодграсом

Півзахисник Вест Хема Роберт Снодграс продовжить захищати кольори "молотобійців".

Роберт Снодграс залишив свій підпис під новою угодою з Вест Хемом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новий контракт 31-річного хавбека з лондонцями розрахований до липня 2021 року. Попередня угода між сторонами завершувалась наступного літа.

Варто відзначити, що саме Роберт є конкурентом Андрія Ярмоленка на позиції правого атакувального півзахисника.

В минулому сезоні АПЛ Снодграс провів 33 матчі, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами. Вест Хем фінішував на 10-му місці турнірної таблиці.

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