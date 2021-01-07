Вест Хем продасть коштовного одноклубника Ярмоленка в Аякс
Нападник Вест Хема Себастьян Аллє може покинути лондонський клуб в зимове трансферне вікно.
"Молотки" домовились щодо трансферу Аллє до Аякса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
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За інформацією джерела, сума переходу складе 25 млн євро плюс бонуси. Для завершення трансферу залишилось узгодити особисті умови гравця, а також пройти медогляд.
У поточному сезоні Аллє провів 19 матчів у складі Вест Хема, записавши до свого активу 7 голів та 1 асист. Нагадаємо, "молотки" придбали форварда за 50 млн євро із Айнтрахта у 2019 році.
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