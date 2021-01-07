"Молотки" домовились щодо трансферу Аллє до Аякса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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За інформацією джерела, сума переходу складе 25 млн євро плюс бонуси. Для завершення трансферу залишилось узгодити особисті умови гравця, а також пройти медогляд.

У поточному сезоні Аллє провів 19 матчів у складі Вест Хема, записавши до свого активу 7 голів та 1 асист. Нагадаємо, "молотки" придбали форварда за 50 млн євро із Айнтрахта у 2019 році.

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