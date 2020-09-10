Бернлі не хоче поступатися "молотам" у переговорах щодо Джеймса Тарковскі, інформує Sky Sports.

Вест Хем зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу Матвієнка, – англійський ЗМІ

Вест Хем запропонував 30 млн фунтів за гравця збірної Англії, однак "кларетові" наполягають на 50-ти. Якщо лондонці наважаться на такі витрати, то поб'ють власний трансферний рекорд – наразі його утримує Себастьян Аллє, за якого минулого літа заплатили Айнтрахту 45 млн фунтів. До слова, Андрій Ярмоленко коштував клубу 16,5 млн фунтів.

Додамо, що Тарковскі провів всі 38 матчів минулого розіграшу АПЛ, відзначився 2 голами та 2 асистами.

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